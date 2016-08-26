23:48 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Перейра – хороший игрок, но он должен отправиться в "Гранаду"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает полузащитника Андреаса Перейру хорошим игроком, однако удовлетворен переходом 20-летнего футболиста в "Гранаду". Испанский клуб арендовал Перейру на один сезон без права выкупа. Официальная презентация новичка состоится на следующей неделе. Перейра является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он дебютировал за основную команду в премьер-лиге в марте 2015 года, но с тех пор принял участие лишь в четырех матчах.

– Я люблю Андреаса Перейра как хорошего игрока и хотел бы иметь его в своей команде, – цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Но все же он должен отправиться в "Гранаду".

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