Жозе Моуринью: "Перейра – хороший игрок, но он должен отправиться в "Гранаду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает полузащитника Андреаса Перейру хорошим игроком, однако удовлетворен переходом 20-летнего футболиста в "Гранаду". Испанский клуб арендовал Перейру на один сезон без права выкупа. Официальная презентация новичка состоится на следующей неделе. Перейра является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он дебютировал за основную команду в премьер-лиге в марте 2015 года, но с тех пор принял участие лишь в четырех матчах.

– Я люблю Андреаса Перейра как хорошего игрока и хотел бы иметь его в своей команде, – цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Но все же он должен отправиться в "Гранаду".