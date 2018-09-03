Жозе Моуринью: "Отставка? Вы даже не представляете, сколько "МЮ" придется мне заплатить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможности своей отставки.

- Если они отправят меня в отставку, вы представляете, сколько им придется мне запалатить?, - сказал португалец в интервью La Repubblica. - Говорят, что я в опасности, но я так не думаю.

На шуточный вопрос, не он ли оплатил самолет, который пролетел над "Олд Траффорд" с баннером против вице-председателя совета директоров "МЮ" Эда Вудворда он ответил так: "Нет. Но я мог бы".

Накануне "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" (2:0) в четвертом туре чемпионата Англии. Команда занимает десятое место, имея в активе шесть очков.