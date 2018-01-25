Жозе Моуринью – об обмене Мхитаряна на Санчеса: "МЮ" и "Арсенал" заключили блестящую сделку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что обмен полузащитника Генриха Мхитаряна в "Арсенал" на нападающего Алексиса Санчеса получился выгодным для всех сторон. Также специалист подчеркнул, что 29-летний армянин в составе "канониров" сможет раскрыться по-новому.

– "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заключили блестящую сделку, – цитирует Daily Mail Моуринью. – И я, и Венгер потеряли потрясающих игроков, а футболисты сменили один топ-клуб на другой. Получилась отличная сделка для всех.

Возможно, Генрих мог лучше проявить себя в моей команде, возможно, я мог бы извлечь больше пользы из его таланта, возможно, стоило дать ему чуть больше времени на адаптацию, но я ни о чем не жалею. Он вошел в историю клуба, мы все рады, что нам удалось осуществить обмен между принципиальными соперниками, надеюсь, такое будет происходить чаще. Я считаю, что в "Арсенале" Мики будет еще лучше, чем он был у нас. Я думаю, что это хороший шаг для всех.

Напомним, что 22 января Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю стал самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.