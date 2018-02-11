Жозе Моуринью - о трансфере Де Хеа: "Звезд нужно покупать, а не продавать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что испанский голкипер Давид Де Хеа останется в клубе. Ранее неоднократно сообщалось, что 27-летний вратарь летом перейдет в "Реал".

– Как вы думаете, клуб, который пытается покупать звезд, – это клуб, готовый продавать своих лучших игроков? Это бессмысленно, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Для выхода на новый уровень нужно подписывать топ-игроков, что мы и делаем – Погба, Матич, Санчес​. Поэтому мы не позволяем нашим лучшим футболистам уходить.