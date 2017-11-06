Жозе Моуринью - о том, почему не пожал руку Конте: "Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии объяснил, почему не пожал руку наставнику лондонцев Антонио Конте. Он отметил, что не посчитал нужным бежать за Конте в центр поля.

– Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руку кому-то из его тренерского штаба, – приводит Goal слова Моуринью. – Думаю, этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте.

Почему я должен ждать у туннеля? А он не должен? Я не вижу никакой проблемы. Журналисты всегда обращают внимание и делают акцент на вещах, которые не важны.

После 11 туров "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидера "Манчестер Сити" на 8 очков. "Челси" идет на четвертой строчке.

Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл "Челси"