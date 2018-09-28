Жозе Моуринью - о Погба: "МЮ" значимее, чем любой отдельный игрок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал полузащитника Поля Погба. Ранее в английских СМИ появились сообщения, что раскол между ними усилился.

– "МЮ" значимее, чем любой отдельный игрок, и я должен защищать эту позицию, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Мы несколько недель анализировали ситуацию, обсуждали ее с тренерским штабом и решили, что Поль будет только игроком – не капитаном. Решение принято.

Отношения между нами как между тренером и игроком хороши. Но это уже не отношения между капитаном и тренером. Никто не тренировался лучше, чем Погба, в последние дни. Кто-то тренировался так же, но никто – лучше. Поэтому в следующем матче он сыграет. Но никто не значит больше, чем клуб. Если я доволен его работой, он будет играть. Если недоволен – нет.