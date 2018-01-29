Жозе Моуринью – о переговорах с Феллаини: "Все мы ожидаем счастливого конца"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что хотел бы сохранить в составе команды полузащитника Маруана Феллаини. Специалист подчеркнул, что переговоры с 30-летним бельгийцем ведутся.

– Он очень важный игрок для меня, настоящий профессионал, который делает все возможное, чтобы помочь команде, – цитирует Mirror Моуринью. – И я, и руководство клуба, и сам игрок хотим продолжить сотрудничество. Это наша цель. Чем в итоге кончатся переговоры? Я не знаю.

Единственное, что я могу сказать, все мы ожидаем счастливого конца. Я знаю, что он хочет остаться в "Манчестере", он знает, что нужен мне, знает, что им интересуются другие клубы, это тоже для него важно.

Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В этом сезоне он провел за "Красных дьяволов" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.