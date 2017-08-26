Жозе Моуринью - о Марсьяле: "Нельзя довольствоваться лишь проблесками таланта"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нападающий его команды Антони Марсьяль должен больше выкладываться. По его словам, француз не полностью реализует свой талант.

– Когда у вас есть талант, вы не можете его растрачивать, – цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. – Когда вас наградили талантом, вы должны его реализовать, раскрыть. Нельзя довольствоваться лишь проблесками таланта и не меняться. Я хочу от Марсьяля большего, потому что он способен на это. Между нами хорошие отношения. Надеюсь, в этом сезоне Антони выступит лучше, чем в предыдущем.