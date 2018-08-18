Жозе Моуринью - о "Манчестер Сити": "Класс не купишь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что людям, работающим в "Манчестер Сити", не достает класса. "Горожане" выпустили документальный фильм "Все или ничего", в котором нередко высмеивали оборонительный стиль игры португальского специалиста.

- Я думаю, что можно было снять фантастический фильм, но при этом с уважением отнестись к другим, - цитирует Моуринью Manchester Evening News. - Можно быть богатым клубом, скупить лучших игроков мира, но класс-то не купишь. Это они и показали.

Моуринью возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Лигу Европы.