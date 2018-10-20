Жозе Моуринью о конфликте после матча: "Сарри и его помощник извинились, для меня эта история закончена"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча девятого тура чемпионата Англии против "Челси" (2:2) рассказал о причинах своей эмоциональной реакции. Он отреагировал на празднования помощника Маурицио Сарри Марко Янни прямо перед ним и в гневе отправился на скамейку соперника, но его сдержала охрана.

- Это не моя реакция, это ассистент Сарри, - цитирует португальца ВВС. - Он поступил очень невежливо, но Сарри позаботился об этой ситуации. Они оба извинились передо мной, я принимаю это. Для меня эта история завершена. Не делайте как все и не говорите, что это все Моуринью. Я не знаю его имя, я и не должен знать. Все хорошо.

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