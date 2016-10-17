Жозе Моуринью о Клоппе: "Я в "МЮ", чтобы тренировать, а не размахивать руками"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 8-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" не упустил возможности покритиковать наставника "красных" Юргена Клоппа. Португальский специалист на предматчевой пресс-конференции сделал акцент на эмоциональных жестах немца. Конфликт между тренерами начался еще в 2013 году, когда "Боруссия" Клоппа выбила "Реал" Моуринью из Лиги чемпионов.

- Я здесь, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", а не размахивать руками в воздухе, - цитирует 101greatsgoals Моуринью.