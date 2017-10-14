Жозе Моуринью: "Ничья с "Ливерпулем" – позитивный результат для "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 8-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:0) подчеркнул, что его команда смогла показать свой футбол. При этом специалист отметил, что у манкунианцев не было возможности изменить ход встречи.

– "Ливерпуль" выглядел хорошо, но нам удалось показать свой футбол. В первом тайме мы контролировали игру, создав несколько голевых моментов, – приводит BBC слова Моуринью. – После перерыва устал Матич, однако у меня не было вариантов для замены. Я попробовал добавить динамики атаке, но в действительности "МЮ" потерял силы и контрольно над средней зоной.

За весь матч "Манчестер Юнайтед" лишь раз пробил в створ ворот. Журналистам и экспертам легко говорить об этом, но в действительности все куда сложнее. Средняя линия "Ливерпуля" сегодня была сильна. Они были быстрее нас. У меня не было возможности изменить ход встречи, поэтому ничья – позитивный результат для "МЮ".