Жозе Моуринью: "Ничья с "Арсеналом" была бы несправедливой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает справедливой победу своей команды над "Арсеналом" (2:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, "канониры" не заслужили ничьей.

– Ничья была бы несправедливым результатом, – цитирует ВВС Моуринью. – "Арсенал" хорошо играл, здорово защищался, но мы были командой, которая пыталась победить, создавали моменты. Нам немного повезло, но в последние 20 минут игры мы были лучше. Мы набрали три очка и гарантировали себе место в Лиге чемпионов. Теперь нужно еще четыре очка, чтобы финишировать вторыми.

Мои замены? Я чувствовал, что нам нужно больше присутствия в чужой штрафной. Считал, что мы будем доминировать на флангах с Санчесом и Марсьялем.