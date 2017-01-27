Жозе Моуринью: "Ничего не хочу говорить. Просто мы в финале!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного полуфинала Кубка лиги против "Халл Сити" (1:2) отметил, что его команда прошла трудный путь в этом турнире. Португалец оказался немногословен и просто поздравил своих игроков с выходом в финал. Первый матч "МЮ" выиграл со счетом 2:0.

- Я просто хочу поздравить своих игроков, - приводит ВВС слова Моуринью. - Это был трудный путь, чтобы попасть в финал. И мы оказались там! Не хочу больше ничего говорить. Я спокойно вел себя на скамейке, не дал повода для наказания, так что достаточно слов.