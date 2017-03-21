Жозе Моуринью: "Ни один клуб в Англии не может доминировать каждый сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что в Англии все клубы имеют большую финансовую мощь, поэтому не может быть одной доминирующей команды. По этой причине все чаще английские гранды покупают иностранных футболистов.

– После ухода Алекса Фергюсона наступила новая эра для английского футбола, – цитирует France Football Моуринью. – Время, когда финансовая сила клубов становилась настолько огромной, что становилось страшно всем. Все потому, что финансами стали обладать не только 2 клуба, как в Испании, или 1 клуб, как в Германии. Конечно, есть более мощные клубы, чем другие, но все сильны в финансовом плане. Например, если я хочу купить игрока у "Тоттенхэма", то не могу. Также я не могу купить игрока из "Манчестер Сити" или "Арсенала". Раньше этого не было. В "Челси" я привел Шона Райт-Филлипса, который был лучшим игроком в "Манчестер Сити" или Эшли Коул из "Арсенала". Сэр Алекс, когда он хотел лучшего игрока из "Тоттенхэма", то он купил Майкла Кэррика, а затем Бербатова.

- Это означает, что вы можете покупать игроков из небольших английских команд и из-за рубежа?

- В основном из-за рубежа. В Англии клубы настолько сильны в финансовом отношении, что рынок открыт для всех. Возьмем, к примеру, "Баварию" в Германии. Знаете, когда они начали выигрывать титул каждый год? Когда купили лучшего игрока у "Боруссии" из Дортмунда! Гетце, затем Левандовски, а потом и Хуммельса.

Ни один клуб в Англии, будь то "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" или "Манчестер Сити", не может доминировать на постоянной основе. Власть была разделена. Стало все сложнее: покупать, выигрывать, строить.