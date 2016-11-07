Жозе Моуринью: "Необходимо уметь играть через боль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Суонси" поставил под вопрос возможность некоторых игроков переступать через трудности, в частности физическую боль. По словам наставника, спортсмен должен уметь выполнять свою работу через боль.

– В любом спорте – а у меня есть друзья, которые выступают на высшем уровне в других видах спорта, – часто приходится выступать, будучи готовым не на 100 процентов, – цитирует Моуринью The Guardian. – У меня есть друг, известный теннисист, он говорит мне, что он чаще играл с болью, нежели без нее. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо доходить до этих пределов. Для некоторых это культурное различие, но это не моя культура.

Есть разница между храбрыми, которые идут до конца любой ценой, и теми, для которых небольшая боль может стать препятствием. Если мне пришлось бы разговаривать с великими игроками этой команды, то уверен, они бы сказали, что часто играли, будучи неготовыми на 100 процентов. Для команды ты должен делать все. Это то, как я смотрю на подобные вещи.