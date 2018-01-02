Жозе Моуринью: "Некоторые менеджеры имеют хороших друзей в "правильных креслах", а у меня их нет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что ни с кем из руководителей чемпионата Англии не обсуждал сложность зимнего календаря. Португалец подчеркнул, что у него нет ресурсов, которыми располагают его конкуренты.

– Ни с кем не разговаривал относительно сложности нашего календаря, – сказал для beIN Sports Моуринью. – Вы, телеканалы, принимаете решения, а мы должны с ними соглашаться. Еще я верю в то, что некоторые клубы и менеджеры имеют хороших друзей в "правильных креслах", а у меня их нет (улыбается).