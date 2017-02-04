Жозе Моуринью: "Не все игроки способны играть только на победу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что некоторым его игрокам не хватает характера. По словам португальца, нужно лучше справляться с давлением.

– Нужно играть, чтобы побеждать, уметь брать на себя ответственность и учиться справляться с давлением ради победы. Это должно прийти само, – цитирует ВВС Моуринью. – Но не все игроки на это способны. Нужно время, чтобы эти игроки вышли из зоны комфорта, в которой они не считают победу главной целью. За последние три-четыре года футбольный мир изменился. Но не изменилось мое стремление побеждать. Я приемлю только это. Нужно стремиться к совершенству.