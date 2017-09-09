Жозе Моуринью: "Не волнуюсь из-за тех игроков, контракт которых истекает летом следующего года"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о тех игроках, чей контракт истекает летом следующего года. Речь идет о вратаре Сэме Джонстоне, защитниках Дэйли Блинде, Люке Шоу, полузащитниках Майкле Кэррике, Маруане Феллаини, Хуане Мате, Андере Эррере, Эшли Янге и нападающем Златане Ибрагимовиче.

- Есть большая разница, когда у футболистов есть опция продления контракта, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Когда она есть, это говорит о том, что соглашения истекают на один год позже. Таким образом, никто из игроков не находится в ситуации, когда его контракт истекает через год.

Только у двух игроков контракты истекают летом следующего года: у Кэррика и Ибрагимовича. С ними в конце сезона сядем и обсудим их перспективы. Но речь идет только о них, у остальных контракт завершается летом 2019-го, учитывая опцию продления.