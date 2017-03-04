Жозе Моуринью: "Не вижу причин, по которым Ибрагимович не выигрывал "Золотой мяч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоумевает по поводу того, что Златан Ибрагимович ни разу в карьере не выиграл "Золотой мяч". По его словам, проводимый шведом сезон дает ему шансы на эту награду.

– Он проделал потрясающую работу. Все его голы, его игра, трофеи, значимость в команде – вот это все, – цитирует A Bola Моуринью. – Он феноменален. Понимаю всю силу Месси и Криштиану Роналду. Я знаю, кто они, на что они способны. Но не могу поверить, что этот гигант никогда не выигрывал "Золотой мяч". Почему бы не сделать это сейчас? Он может выиграть еще трофеи, выйти в финал Лиги Европы. Я не вижу причин, по которым Златан не заслуживает в 35 лет этот приз.