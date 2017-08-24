Жозе Моуринью: "Не сомневаюсь, что Ибрагимович сыграет важную роль во второй половине сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий Златан Ибрагимович поможет команде во второй части сезона. Сейчас форвард проходит восстановление от травмы, полученной в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта". Сегодня стороны подписали однолетний контракт.

- Очень рады, что Златан находится на пути к выздоровлению, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - И рады, что к нам возвращаются его амбиции и опыт. Он заслуживает доверия после того, что сделал в прошом сезоне. Терпеливо будем ждать его возвращения. Не сомневаюсь, что Ибрагимович сыграет важную роль во второй половине сезона.