19:15 | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Не разрушайте карьеру Марко Янни"

Обсудить
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" попросил не разрушать карьеру ассистента наставника "Челси" Марко Янни, сообщает в своем Твиттере SkySports.

 

 

– Я не думаю, что он заслуживает серьезного наказания, – приводит слова Моуринью Sky Sports. – Он извинился передо мной, я считаю, что конфликт исчерпан. Мне кажется, человек заслуживает второго шанса. Не разрушайте карьеру Марко Янни.

Напомним, что Моуринью после матча 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:2) не понравилось, как Марко Янни праздновал гол Баркли, спасший лондонцев от поражения. У скамьи запасных е

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...