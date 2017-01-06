20:49 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Не рассчитываю на Депая и Шнейдерлена, но достойных предложений по ним нет"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры Кубка Англии против "Рединга" подчеркнул, что не рассчитывает в этом сезоне на полузащитников Мемфиса Депая и Моргана Шнейдерлена. Ранее сообщалось, что обоих футболистов может приобрести "Эвертон".

– Ситуация не изменилась, – сказал для BBC Моуринью. – Я и клуб готовы отпустить обоих, но у нас нет предложений. Ситуация осложняется тем, что в данный момент я не рассматриваю Депая и Шнейдерлена в качестве игроков ротации. Несколько недель назад можно было говорить на 100 процентов, что они уйдут, сейчас же к этому нет вообще предпосылок, потому что у нас нет достойных предложений.

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