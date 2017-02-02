08:35 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Не придаю особого значения матчу с "Халлом"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Халла" (0:0) отметил игру вратаря соперника Элдина Якуповича и отметил, что для "тигров" это набранное очко является золотым. "Юнайтед" идут на шестом месте в турнирной таблице, "Халл" – на предпоследней строчке чемпионата.

– Мы не смогли забить, – цитирует BBC Моуринью. – Если ты не можешь поразить ворота соперника, то вряд ли победишь. Но их вратарь, конечно, был хорош. Нам нужно было больше времени проводить в атаке, минут по 35 в каждом тайме. Думаю, "Халл" понял наши недочеты. На самом деле я не придаю особого значения этой игре. Они ведут борьбу за сохранение прописки в премьер-лиге, и каждое набранное очко для них является золотым.

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Материалы REN-TV

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