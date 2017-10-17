Жозе Моуринью: "Не подписывал новый контракт с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг информацию о подписании нового соглашения с клубом. Также специалист подчеркнул, что не думает о том, чтобы возглавить "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что 54-летний португалец готов заключить новый договор на улучшенных условиях. Его нынешний контракт действует до 2019 года.

– Мне кажется, что английские СМИ знают ответ, – приводит Goal.com слова Моуринью. – Сначала они пишут о том, что я подпишу пятилетний контракт с зарплатой миллиард фунтов стерлингов в год. Потом они пишут, что я стану главным тренером "ПСЖ".

Ничего подобного, я не заключал нового соглашения с "Манчестер Юнайтед". И я не ухожу в клуб из Парижа. У меня есть действующий контракт с "МЮ".