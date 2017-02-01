12:45 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Не могу убрать Мхитаряна из состава после такой игры, поэтому Марсьяль и сидит на скамейке"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что вингеру Антони Марсьялю нужно много работать, чтобы пробиться в стартовый состав. Португальский специалист считает, что сейчас Генрих Мхитарян лучше француза.

- Марсьяль сделал достаточно, чтобы быть на скамейке, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Однако он должен работать лучше, чем другие игроки на его позиции, чтобы выходить на поле. Вы хотите, чтобы я убрал из состава Мхитаряна после того, как он стал лучшим игроком матча против "Уигана" в Кубке Англии? Я не могу. Игроки сами зарабатывают себе место в составе. Я только анализирую то, что они делают, и стараюсь быть справедливым к ним. Мхитарян сейчас в хороше форме, поэтому сыграет с "Халлом" он. Все просто.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

По-моему, логично. Давай, Генрих, подтверждай своё право на место в старте "МЮ".

15:21 1 февраля

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