Жозе Моуринью: "Не могу предоставить Депаю достаточного количества игрового времени"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет очень рад, если нападающий Мемфис Депай примет решение остаться в стане "красных дьяволов". По словам португальского специалиста, молодому футболисту просто необходима игровая практика, однако он не может предоставить ее голландцу на регулярной основе в силу серьезной конкуренции на его позиции.

– У нас есть много игроков на позиции Депая, – приводит Fox Sports слоа Моуринью. – Руководство клуба проинформировало меня о том, что футболист может покинуть команду. И в данной ситуации я не имею права его останавливать, потому что он не получает достаточного количества игрового времени, которое просто необходимо молодому игроку.



Если Мемфис останется, я буду очень рад, потому что он отличный парень и очень хороший игрок. Мне жаль, что я не могу предоставить ему достаточного количества игровой практики. Но если он останется, то точно будет играть в некоторых матчах, потому что у нас очень много игр в разных турнирах. Если же Депай уйдет, мы пожелаем ему удачи в продолжении карьеры.