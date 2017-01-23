Жозе Моуринью: "Не люблю критиковать игроков, которые выбирают Китай"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что тренеры должны сохранять нейтралитет в вопросах о выборе продолжения карьеры тех или иных игроков. Ранее наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с критикой в адрес Оскара, перешедшего в "Шанхай" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

– Я знаю, что многие из моих коллег несколько преувеличивают свое значение в вопросах о выборе дальнейшего продолжения карьеры того или иного игрока, – приводит Daily Mail слова Моуринью. – Некоторые считают, что могут вмешиваться в дела футболистов, но я придерживаюсь другого мнения. Каждый несет ответственность сам и имеет право на личный выбор. В ситуации с появившейся информацией о предложении Уэйну Руни из Китая я не могу сказать ничего конкретного, потому что англичанин не разговаривал со мной на эту тему. Не люблю критиковать футболистов, которые выбирают Китай для продолжения карьеры. Это их жизнь и целиком и полностью их выбор. Да, там предлагают огромные деньги, но опыт также играет здесь немаловажное значение.

Ранее сообщалось, что китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.