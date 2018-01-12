Жозе Моуринью: "Не буду говорить о Санчесе, но есть игроки, которых нужно стараться подписать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался комментировать информацию о том, что нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может стать игроком "красных дьяволов". При этом специалист отметил, что есть футболисты, которых нужно стараться подписать в любое время.

– Санчес является игроком "Арсенала", – приводит Manchester Evening News слова Моуринью. – Не могу сказать точно, но скорее всего на ближайших выходных он будет выступать за "канониров", поэтому мне кажется, что неправильно говорить о нем.

Могу сказать, что мы не слишком верим в зимнее трансферное окно и делать покупки ради покупок. Но есть футболисты, которых нужно пытаться подписать в любое время. Но я ничего не буду говорить о Санчесе, который является феноменальным игроком.

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