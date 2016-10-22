Жозе Моуринью: "Надеюсь, я больше не вернусь в "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что намерен работать с "красными дьяволами" на протяжении многих лет. Португалец выразил надежду, что его пути больше не пересекутся с "Челси", который он тренировал дважды. В прошлом сезоне Особенный был уволен из лондонского клуба за неудачные результаты команды.

- Вернуться в "Челси"? Надеюсь, этого не произойдет, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Я хочу тренировать "Юнайтед" еще много-много лет. Это означает, что я не собираюсь искать другую работу в премьер-лиге.