Жозе Моуринью: "Надеюсь, меня не убьют, когда увидят состав "МЮ" на игру с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 38-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" в очередной раз высказался о сложном календаре команды. "Красные дьяволы" проведут свою встречу в премьер-лиге 21 мая, а уже 24 мая им предстоит сыграть в финале Лиги Европы с "Аяксом".

– "МЮ" на шестом месте, "Кристал Пэлас" не вылетит, поэтому результат не имеет значения, – цитирует The Guardian Моуринью. – Думаю, в тот момент, когда "Кристал Пэлас" обыграл "Халл", "Халл" вылетел, а "Суонси" оказался в безопасности, наш матч следовало перенести на день раньше. В любой другой стране мира игру перенесли бы на другой день. Просил ли я об этом федерацию футбола? Я не трачу время впустую. Когда я знаю, что битва проиграна, я не вступаю в бой.

Я здесь уже семь лет, и я никогда не видел и намека на то, что они заботятся об английских командах, выступающих в европейских соревнованиях. Я никогда не видел никакой помощи "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". Это меня расстраивает. Надеюсь, вы не убьете меня, когда увидите состав команды на матч с "Кристал Пэлас", а фанаты на "Олд Траффорд" поддержат команду и простят ей некоторую наивность, простят недостаток уверенности в себе.

Я рассчитываю на то, что Эллардайс покажет себя моим хорошим другом: он скажет Заа притормозить, а Бентеке оставит дома. Надеюсь, он обойдется с нами помягче.

Погба сыграет, потому что он не играл и не тренировался после смерти отца. Я поставлю на матч двух-трех взрослых игроков в качестве ротации. Мне нужно дать отдохнуть четырем-пяти игрокам основы, а также стабилизировать игру команды, потому что сами по себе молодые игроки не смогут вести эту игру.