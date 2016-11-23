Жозе Моуринью: "Надеюсь, что Месси никогда не покинет "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что Лионель Месси не будет переходить в его команду. Ранее появилась информация о том, что аргентинец сообщил руководству клуба о желании перейти в другую команду после истечения контракта, который действует до лета 2018 года. В "Барселоне" эту информацию опровергли.

– Каждый год все говорят, что Месси должен куда-то уйти за сумасшедшие деньги. Но он никуда не уходит, – приводит Mirror слова Моуринью. – Я надеюсь, что Месси никогда не покинет каталонский клуб, потому что "Барселона" принадлежит Месси, а Месси "Барселоне". Просто уверен, что аргентинец не перейдет в "МЮ".