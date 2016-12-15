03:31 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "На протяжении 20 минут "МЮ" было практически не остановить"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Кристал Пэлас" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда добилась заслуженного успеха. По словам португальского специалиста, на протяжении 20 минут его команду было не остановить.

– Было очень тяжело, но мы заслуженно победили, – приводит BBC слова Моуринью. – В первой половине мы контролировали ход встречи. После перерыва соперник отреагировал и был вознагражден голом, потом был наш лучший период в матче.

На протяжении 20 минут нас было практически не остановить. Вратарь соперника сделал выдающийся сэйв после удара Руни, Мата забил из офсайда, потом можно было назначать пенальти в ворота "Кристал Пэлас", а потом мы все же забили. Я очень рад за игроков.

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