20:46 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "МЮ" зимой сдаст в аренду только Джонстона"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал понять, что не собирается расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Единственным, кто покинет клуб, станет третий голкипер Сэм Джонстон, которого заменит возвращающийся из "Белененсеша" Жоэл Перейра.

- У нас есть молодой вратарь - Жоэл Перейра, который провел немало матчей в чемпионате Португалии в этом сезоне, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Сейчас настало время Сэма играть полгода. Это единственный игрок, которого мы сдадим в аренду. Продавать я никого не хочу.

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Материалы REN-TV

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