Жозе Моуринью: "МЮ" заслужил наказание поражением от "Хаддерсфилда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен в том, что результат матча 9-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом"​ (1:2) справедлив. По словам специалиста, в этой встрече победила команда, которая больше этого хотела. Отметим, что для "МЮ" данное поражение стало первым в премьер-лиге в текущем сезоне.

– Победил тот, кто больше этого хотел. Нечего говорить, когда выигрывает лучшая команда, – приводит BBC слова Моуринью. – Не знаю, почему это получилось. Я не стану критиковать своих игроков перед журналистами. Нужно проанализировать матч, после чего, если это будет необходимо, высказать критику.

Меня удивила игра "Манчестер Юнайтед", я не ожидал такого. Победил тот, кто играл матч жизни, делая это агрессивно, интенсивно, с эмоциями. Возможно, после перерыва мы показали желание и могли свести эту встречу к ничьей. Но если честно, "МЮ" заслужил наказание поражением.

"Хаддерсфилд" нанес "МЮ" первое поражение в чемпионате