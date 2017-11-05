Жозе Моуринью: "МЮ" занимает второе место. Не пятое, не шестое, не восьмое"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что отставание его команды в турнирной таблице чемпионата Англии некритично. "МЮ" после сегодняшнего поражения от "Челси" (0:1) отстает от "Манчестер Сити" на 8 очков.

- Мы занимаем второе место. Не пятое, не шестое, не восьмое, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Несколько команд находятся в более трудной ситуации. Мы прошли тяжелый отрезок из матчей с "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "Челси" без ключевых игроков.

Игру с "Челси" контролировали мы, контролировали они. У нас были шансы, у них были шансы. После первого гола они смогли увеличить число защитников. Мы пытались перевернуть игру, имели шансы, но не смогли забить.