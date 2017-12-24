Жозе Моуринью: "МЮ" упустил победу над "Лестером" из-за детских решений"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Лестером" в 19-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что его команда должна была выигрывать встречу. По его мнению, игроки принимали детские решения.

- Нечто экстраординарное должно было произойти с того момента, когда мы забили второй гол, так как у нас были хорошие шансы, которые не были реализованы, - цитирует BBC Моуринью. - Победа была упущена из-за детских решений. Гол наказал команду, которая должна была выиграть легко, но допустила ошибки. Игра могла закончиться со счетом 4:1, 5:1 или 6:1. Но мы просто упустили большие шансы.