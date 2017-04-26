Жозе Моуринью: "МЮ" участвует в двух турнирах, а "Манчестер Сити" проводит один матч в неделю"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии перенесенной игры 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил, что команды находятся в разном функциональном состоянии. Специалист подчеркнул, что его подопечные претендуют на несколько трофеев, несмотря на пятое место в премьер-лиге.

– Сейчас "Манчестер Сити" проводит один матч в неделю, тогда как мы в полуфинале Лиги Европы, – цитирует Goal.com Моуринью. – Очевидно, что в связи с этим футболисты команд находятся в разном функциональном состоянии. Нам будет тяжело, но "МЮ" будет бороться.

Возможно, не все в восторге от моего первого сезона в клубе, но мы уже выиграли два трофея, а еще можем выиграть и третий. Благодаря потенциальной победе в Лиге Европы откроется дорога в решающий матч за Суперкубок Европы. Так что впереди интересный путь.

Отметим, что матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 27 апреля, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.