Жозе Моуринью: "МЮ" постоянно контролировал ситуацию"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой команды в матче Кубка лиги с "Суонси" (2:0). По его словам, отлично себя проявили молодые игроки клуба.

– Мы были настойчивыми, жесткими, играли компактно и контролировали постоянно ситуацию, – цитирует Sky Sports Моуринью. – С первой минуты были вовлечены в игру, оказывали давление и создавали моменты. Отношение игроков к матчу было хорошим, хотя сама игра получилась не такой простой. Хочу отметить, как хорошо себя проявила молодежь.