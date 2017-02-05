17:04 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "МЮ" не выиграет премьер-лигу, но постарается одержать победы в трех других турнирах"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его команде не удастся в этом сезоне выиграть чемпионат Англии, но она постарается одержать победу в двух национальных Кубках и Лиге Европы. На данный момент "МЮ" идет на 6-м месте в турнирной таблице, отставая на 17 очков от лидирующего "Челси". Подопечные португальца в Кубке Англии в 1/8 финала сыграют с "Редингом", в Кубке лиги в финале встретятся с "Саутгемптоном", а в 1/16 финала Лиги Европы сразятся с "Сент-Этьеном".

- "МЮ" не может выиграть премьер-лигу в этом сезоне, что совершенно очевидно, но в трех остальных турнирах можем одержать победы, - цитирует Daily Mail Моуринью. - Нужно бороться за эти соревнования.

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Материалы REN-TV

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