21:56 4 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "МЮ" не получает очки, которые заслуживает"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 14-го тура премьер-лиги против "Эвертона" (1:1) отметил, что "красные дьяволы" в этом сезоне занимают не свое место в турнирной таблице. Команда идет на шестом месте и отстает от лидирующего "Челси" на 13 очков.

- Мы играли лучше сегодня, но не смогли выиграть, - приводит ВВС слова Моуринью. - У команды были шансы, чтобы удвоить счет. Но пропустили гол на последних минутах. "МЮ" пытается играть хорошо на протяжении всего матча, но не всегда это получается, потому что соперник реагирует. Я обеспокоен тем, что мы не получаем очки, которые заслуживаем. Наша позиция в турнирной таблице не отражает наших выступлений. Сейчас у нас будут игры, в которых результат будет важнее игры.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

"Команда идет на шестом месте и отстает от лидирующего "Челси" на 13 очков" - о первом месте в этом сезоне забудьте, господа манки!

22:47 4 декабря

adamantane'

"на которые заслуживает"?! Да переводчик просто гений-грамотей!)

22:44 4 декабря

Garik20002

Великому Жозе должны дарить очки?:))

22:25 4 декабря

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