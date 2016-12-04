Жозе Моуринью: "МЮ" не получает очки, которые заслуживает"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 14-го тура премьер-лиги против "Эвертона" (1:1) отметил, что "красные дьяволы" в этом сезоне занимают не свое место в турнирной таблице. Команда идет на шестом месте и отстает от лидирующего "Челси" на 13 очков.

- Мы играли лучше сегодня, но не смогли выиграть, - приводит ВВС слова Моуринью. - У команды были шансы, чтобы удвоить счет. Но пропустили гол на последних минутах. "МЮ" пытается играть хорошо на протяжении всего матча, но не всегда это получается, потому что соперник реагирует. Я обеспокоен тем, что мы не получаем очки, которые заслуживаем. Наша позиция в турнирной таблице не отражает наших выступлений. Сейчас у нас будут игры, в которых результат будет важнее игры.