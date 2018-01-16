Жозе Моуринью: "МЮ" может побороться за Санчеса, если игрок решит сменить команду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не испытывает волнений по поводу возможного подписания клубом нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Тем не менее, он считает, что "МЮ" может побороться за чилийца.

- Я просто расслабился, понимая, что Санчес игрок "Арсенала", - цитирует Sky Sports Моуринью. - Ясно, что он может остаться в команде, а также может и уйти. Если он решит уйти из лондонской команды, то думаю, что у "МЮ" есть шанс побороться, но я уверен, что, скорее всего, у такого игрока есть и другие интересные варианты. Наверное, сейчас только господин Венгер действительно знает, что произойдет. Я ничего не знаю об этом. Сегодня у меня нет никакой информации на этот счет.