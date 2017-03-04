Жозе Моуринью: "МЮ" мог еще в первом тайме забить "Борнмуту" 2-3 гола"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Борнмутом" в матче 27-го тура чемпионата Англии (1:1) отметил, что его команда могла еще в первом тайме забить 2-3 гола сопернику. Также он считает, что винить в ничьей можно только самих себя.

- Мы играли феноменально в первой половине и должны были побеждать со счетом 3:0 или 4:0, но все закончилось 1:1, - цитирует BBC Моуринью. - Кого винить? Самих себя. Никого больше. Мы упустили хорошие шансы.

Во втором тайме мы играли против другой команды, которая играла в меньшинстве. Иногда против десятерых играть бывает легче, а иногда труднее. Если бы мы забили второй гол в начале второй половины, то все было бы проще. "Борнмут" играл так, как обычно это делают команды, когда остаются в меньшинстве. Я не виню их за это. Понимаю их желание в такой ситуации добиться хотя бы ничьей. Их вратарь был феноменален. Мы не лишились интенсивности или желания, но реальность такова, что мы не забили голы.