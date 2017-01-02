Жозе Моуринью: "МЮ" - чемпион по плохим судейским решениям"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в 20-м туре чемпионата Англии над "Вест Хэмом" (2:0) выразил мнение, что причиной ряда ошибок его подопечных стала усталость. Он не стал комментировать удаление Софьяна Фегули на 15-й минуте и намекнул, что против "МЮ" судьи часто допускают ошибки.

- Работа выполнена, я поздравляю всех игроков. Им пришлось нелегко, - цитирует BBC Моуринью. - Я остался недоволен рядом ошибок, это следствие усталости, чудес не бывает.

Думаю, мы можем победить и в следующем матче. Мы не гонимся за рекордами, мы просто стараемся хорошо играть и набирать очки. Теперь у нас 18 баллов в шести последних играх - это то, что нужно.

Ничего не могу сказать по поводу удаления - я был слишком далеко. Не буду жалеть "Вест Хэм", я еще не пересматривал эпизоды. И если говорить о плохих судейских решениях, то мы чемпионы по ним.