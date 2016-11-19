17:58 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "МЮ" был гораздо лучше "Арсенала"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Арсеналом" (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии выразил уверенность, что его команда играла гораздо лучше, чем соперник. По словам португальского специалиста, "Арсеналу" повезло.

– Конечно, сегодня мы потеряли два очка, – приводит BBC слова Моуринью. – Мы были гораздо лучше соперника. "Арсенал" не мог показать свой футбол. Мы феноменально здорово действовали в защите – отлично прессинговали и сдерживали контратаки соперника. Получая мяч, мы чувствовали себя очень комфортно. "МЮ" забил отличный гол, могли победить, но именно в тот момент, когда соперник впервые подобрался к нашим воротам возникла ситуация, которую мы не смогли разрешить, и пропустили гол. "Арсенал" – везунчики, а вот нам не повезло.

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