Жозе Моуринью: "Мы знали, что Ярмоленко - левша и должны были заблокировать его удар"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - о матче седьмого тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:3).

- Думаю, что если команда пропускает гол на пятой минуте - это не лучшее начало матча. Там был небольшой офсайд, но судья не заметил этого и сделал ошибку, - цитирует специалиста ВВС. - Что касается второго гола, то мы знаем, что Андрей Ярмоленко - ярко выраженный левша и не были достаточно агрессивны, чтобы противостоять этому удару. Во втором тайме нам понадобилось немного времени, чтобы отреагировать, и мы сделали это. Голкипер соперников совершил несколько хороших сэйвов. Мои поздравления скаутам, которые находят этих 21-летних парней. Исса Диоп - это просто монстр. Третий гол убил нас, потому что судья перед этим не увидел нарушение. У нас было 20 минут, чтобы изменить игру после нашего гола, но мы не смогли этого сделать, и наш настрой ушел. Не могу жаловаться на качество нашей игры или психологию. Нужно всегда стараться – такова моя натура, как профессионала в футболе.

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