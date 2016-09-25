Жозе Моуринью: "Мы все ждем большего от Погба"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждет большего от полузащитника команды Поля Погба. Француз в последнем матче чемпионата Англии с "Лестером" (4:1) забил первый гол после возвращения в "МЮ".

– Я не знаю, была ли эта игра лучшей для него до сих пор, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Он был хорош и против "Саутгемптона", и против "Халл Сити". Когда команда играет неважно, он тоже выглядит не лучшим образом. Поль играет лучше, когда команда тоже хороша. Мы все хотим большего от него и от команды. Погба должен быть более стабильным, последовательным. Его дуэт с Эррерой в центре поля гармоничен.