Жозе Моуринью: "Мой первый сезон в "МЮ" похож на первый год в "Реале"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сравнил начало своей работы в "МЮ" с тем, как складывались дела в "Реале". Он пришел в мадридский клуб в сезоне-2010/11.

– Я хочу заметить, что этот сезон похож на первый год в "Реале", – цитирует Sky Sports Моуринью. – И тогда, и сейчас я столкнулся с большими клубами, испытывающими проблемы. Когда я со своей командой прихожу в такие клубы, сразу оцениваем масштаб, давление, стараемся оправдать ожидания. Но мы видим, что клуб не готов к тому, чтобы выигрывать все сразу. Нужно работать. В "Челси" все было иначе. Как и в "Интере" с "Порту".