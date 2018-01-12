Жозе Моуринью: "Мой ответ задел Конте. И это конец истории"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не намерен продолжать словесную перепалку с Антонио Конте, возглавляющим "Челси".
Ранее 54-летний португалец напомнил итальянцу о дисквалификации, связанной с участием в договорных матчах. После этого Конте назвал Моуринью "фальшивкой" и "человечишкой".
– Мне кажется, что нужно ждать ответа или молчания, если один человек оскорбляет другого, – приводит Goal.com слова Моуринью. – В первый раз я ответил и это задело Конте. Он оскорбил меня еще раз, и теперь я чувствую презрение. Для меня это означает конец истории.
Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства "Ювентусом" на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев.
Моуринью наехал на Конте. За что?//
Конте назвал Моуринью "человечишкой"
Sp M
А у Конте как там решились вопросы с местными "бандитос"? )) Его машину больше никто не трогает?
03:05
Дядька
Да оба хороши, чё там... Маур уже достал всех своими провокациями, когда-то был интересен когда строил только английских журналюг, но сейчас уже напоминает банный лист.
01:53
Angeldust
teller, а участники договорняков - человечище, да?
23:15 12 января
teller
конте прав - ты жозе, всего лишь человечишко.
23:13 12 января