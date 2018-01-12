23:00 12 января | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Мой ответ задел Конте. И это конец истории"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не намерен продолжать словесную перепалку с Антонио Конте, возглавляющим "Челси".

Ранее 54-летний португалец напомнил итальянцу о дисквалификации, связанной с участием в договорных матчах. После этого Конте назвал Моуринью "фальшивкой" и "человечишкой".

– Мне кажется, что нужно ждать ответа или молчания, если один человек оскорбляет другого, – приводит Goal.com слова Моуринью. – В первый раз я ответил и это задело Конте. Он оскорбил меня еще раз, и теперь я чувствую презрение. Для меня это означает конец истории.

Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства "Ювентусом" на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев.

Моуринью наехал на Конте. За что?//
Конте назвал Моуринью "человечишкой"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Sp M

А у Конте как там решились вопросы с местными "бандитос"? )) Его машину больше никто не трогает?

03:05

Дядька

Да оба хороши, чё там... Маур уже достал всех своими провокациями, когда-то был интересен когда строил только английских журналюг, но сейчас уже напоминает банный лист.

01:53

Angeldust

teller, а участники договорняков - человечище, да?

23:15 12 января

teller

конте прав - ты жозе, всего лишь человечишко.

23:13 12 января