Жозе Моуринью: "Мои слова предназначались Конте, а не журналистам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии от "Челси" (0:4) заявил, что после пропущенного мяча на первой минуте встречи план "красных дьяволов" на игру полетел в пропасть. По словам португальского специалиста, его команда отдала преимущество сопернику практически на ровном месте.

– До начала матча у нас был четкий план на игру, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Но когда ты пропускаешь мяч на первой минуте, все летит в пропасть! После холодного душа в начале встречи мы шли вперед, у команды были шансы, однако второй и третий мячи мы пропустили на контратаках. Если бы мы сумели реализовать момент после второго пропущенного мяча, то при счете 1:2 игра могла бы сложиться совсем иначе.

Сегодня тот случай, когда "МЮ" отдал преимущество сопернику практически на ровном месте. Мы допустили много ошибок в обороне, как индивидуальных, так и коллективных, за что справедливо поплатились. "Манчестер Юнайтед" потерял три очка, и теперь от группы лидеров нас отделяют 6 баллов. Команда просто обязана побеждать в каждом следующем матче.

Что я сказал Конте? Мои слова были предназначены только ему, а не журналистам.